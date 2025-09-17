Wagerr (WGR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00228371 $ 0.00228371 $ 0.00228371 24J Rendah $ 0.00233704 $ 0.00233704 $ 0.00233704 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00228371$ 0.00228371 $ 0.00228371 24J Tinggi $ 0.00233704$ 0.00233704 $ 0.00233704 Sepanjang Masa $ 0.934216$ 0.934216 $ 0.934216 Harga Terendah $ 0.00002934$ 0.00002934 $ 0.00002934 Perubahan Harga (1J) +0.26% Perubahan Harga (1D) +1.64% Perubahan Harga (7D) +4.87% Perubahan Harga (7D) +4.87%

Wagerr (WGR) harga masa nyata ialah $0.00232114. Sepanjang 24 jam yang lalu, WGR didagangkan antara $ 0.00228371 rendah dan $ 0.00233704 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WGR sepanjang masa ialah $ 0.934216, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002934.

Dari segi prestasi jangka pendek, WGR telah berubah sebanyak +0.26% sejak sejam yang lalu, +1.64% dalam 24 jam dan +4.87% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wagerr (WGR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 602.82K$ 602.82K $ 602.82K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran 260.56M 260.56M 260.56M Jumlah Bekalan ---- --

Had Pasaran semasa Wagerr ialah $ 602.82K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WGR ialah 260.56M, dengan jumlah bekalan sebanyak . Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 0.00.