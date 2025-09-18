Waggle Network (WAG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 3.67$ 3.67 $ 3.67 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +2.21% Perubahan Harga (1D) +11.29% Perubahan Harga (7D) +7.32% Perubahan Harga (7D) +7.32%

Waggle Network (WAG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, WAG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WAG sepanjang masa ialah $ 3.67, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, WAG telah berubah sebanyak +2.21% sejak sejam yang lalu, +11.29% dalam 24 jam dan +7.32% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Waggle Network (WAG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.12K$ 3.12K $ 3.12K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 43.04K$ 43.04K $ 43.04K Bekalan Peredaran 7.25M 7.25M 7.25M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Waggle Network ialah $ 3.12K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WAG ialah 7.25M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 43.04K.