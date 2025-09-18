WAGIE (WAGIE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -1.09% Perubahan Harga (1D) -8.97% Perubahan Harga (7D) -36.36% Perubahan Harga (7D) -36.36%

WAGIE (WAGIE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, WAGIE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WAGIE sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, WAGIE telah berubah sebanyak -1.09% sejak sejam yang lalu, -8.97% dalam 24 jam dan -36.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

WAGIE (WAGIE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 15.30K$ 15.30K $ 15.30K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 15.30K$ 15.30K $ 15.30K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa WAGIE ialah $ 15.30K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WAGIE ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.30K.