WagyuSwap (WAG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 2.94$ 2.94 $ 2.94 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.01% Perubahan Harga (1D) +118.24% Perubahan Harga (7D) -10.29% Perubahan Harga (7D) -10.29%

WagyuSwap (WAG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, WAG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WAG sepanjang masa ialah $ 2.94, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, WAG telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, +118.24% dalam 24 jam dan -10.29% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

WagyuSwap (WAG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 16.61K$ 16.61K $ 16.61K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 177.57K$ 177.57K $ 177.57K Bekalan Peredaran 46.78M 46.78M 46.78M Jumlah Bekalan 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Had Pasaran semasa WagyuSwap ialah $ 16.61K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WAG ialah 46.78M, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 177.57K.