Tokenomik WagyuSwap (WAG)

Lihat cerapan utama tentang WagyuSwap (WAG), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

WagyuSwap (WAG) Maklumat

WagyuSwap: The First DEX on the fastest blockchain Velas. The finest cut of decentralized trading platforms will serve a nascent ecosystem that is already buzzing with dozens of new projects. With this explosion of development activity on the fastest blockchain around built with Solana's own code, crypto enthusiasts and investors who want to get an early footing to explore the riches of this world have a limited scope of options to do so.

Laman Web Rasmi:
https://www.wagyuswap.app/

WagyuSwap (WAG) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk WagyuSwap (WAG), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 15.51K
Jumlah Bekalan:
$ 500.00M
Bekalan Edaran:
$ 46.78M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 165.75K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 2.94
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00007268
Harga Semasa:
$ 0.00033149
Tokenomik WagyuSwap (WAG): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik WagyuSwap (WAG) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token WAG yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token WAG yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik WAG, terokai WAG harga langsung token!

WAG Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju WAG? Halaman ramalan harga WAG kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.