Tokenomik WaiFU (WAIFU)
WaiFU (WAIFU) Maklumat
W.A.I.F.U stands for Warehousing Accessibility Integration Framework for Using AI Data. WAIFU is a decentralized marketplace and agent training terminal designed to facilitate the buying, selling, and sharing of high-quality training data for AI agents. The WAIFU (Web-based AI Framework Universal Interface) Terminal is a Bloomberg-inspired platform for AI agent integration and deployment. It provides a unified interface for AI engineers to develop, test, and deploy AI agents while leveraging various APIs and data sources. Developers will pay in $WAIFU to access and train agents within the training terminal.
WaiFU (WAIFU) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk WaiFU (WAIFU), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik WaiFU (WAIFU): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik WaiFU (WAIFU) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token WAIFU yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token WAIFU yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik WAIFU, terokai WAIFU harga langsung token!
WAIFU Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju WAIFU? Halaman ramalan harga WAIFU kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.