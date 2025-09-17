wain (WAIN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00273767$ 0.00273767 $ 0.00273767 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +3.61% Perubahan Harga (7D) +3.61%

wain (WAIN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, WAIN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WAIN sepanjang masa ialah $ 0.00273767, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, WAIN telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +3.61% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

wain (WAIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 25.70K$ 25.70K $ 25.70K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 25.70K$ 25.70K $ 25.70K Bekalan Peredaran 896.05M 896.05M 896.05M Jumlah Bekalan 896,048,704.432399 896,048,704.432399 896,048,704.432399

Had Pasaran semasa wain ialah $ 25.70K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WAIN ialah 896.05M, dengan jumlah bekalan sebanyak 896048704.432399. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 25.70K.