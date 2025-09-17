Waka Flocka (FLOCKA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00108251 24J Tinggi $ 0.0014044 Sepanjang Masa $ 0.00293193 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +1.02% Perubahan Harga (1D) +10.58% Perubahan Harga (7D) +56.98%

Waka Flocka (FLOCKA) harga masa nyata ialah $0.00133456. Sepanjang 24 jam yang lalu, FLOCKA didagangkan antara $ 0.00108251 rendah dan $ 0.0014044 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FLOCKA sepanjang masa ialah $ 0.00293193, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FLOCKA telah berubah sebanyak +1.02% sejak sejam yang lalu, +10.58% dalam 24 jam dan +56.98% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Waka Flocka (FLOCKA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,999,999.0 999,999,999.0 999,999,999.0

Had Pasaran semasa Waka Flocka ialah $ 1.33M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FLOCKA ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999999.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.33M.