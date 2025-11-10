BursaDEX+
Harga Wakehacker by Virtuals langsung hari ini ialah 0 USD.WAKEAI modal pasaran ialah 249,289 USD. Jejaki masa nyata WAKEAI kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai WAKEAI

Maklumat Harga WAKEAI

Apakah WAKEAI

Kertas putih WAKEAI

Laman Web Rasmi WAKEAI

Tokenomik WAKEAI

Ramalan Harga WAKEAI

Wakehacker by Virtuals Logo

Wakehacker by Virtuals Harga (WAKEAI)

Tidak tersenarai

1 WAKEAI ke USD Harga Langsung:

$0.00038352
$0.00038352$0.00038352
+6.20%1D
mexc
USD
Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 03:10:56 (UTC+8)

Wakehacker by Virtuals Harga Hari Ini

Harga langsung Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) hari ini ialah --, dengan 6.30% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WAKEAI kepada USD penukaran adalah -- setiap WAKEAI.

Wakehacker by Virtuals kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 249,289, dengan bekalan edaran sebanyak 650.00M WAKEAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WAKEAI didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00132264, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, WAKEAI dipindahkan -1.48% dalam sejam terakhir dan -21.95% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Maklumat Pasaran

-21.95%

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Wakehacker by Virtuals kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Wakehacker by Virtuals kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Wakehacker by Virtuals kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Wakehacker by Virtuals kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+6.30%
30 Hari$ 0+31.88%
60 Hari$ 0-23.24%
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk Wakehacker by Virtuals

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran WAKEAI pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Wakehacker by Virtuals berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Wakehacker by Virtuals yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk WAKEAI ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Wakehacker by Virtuals Ramalan Harga.

Apakah itu Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)

wakehacker is an autonomous AI agent providing continuous smart contract security analysis across major EVM chains. It operates 24/7 without human intervention, automatically scanning newly deployed contracts and identifying vulnerabilities in real-time.

Core Functionality:

Built on the proven Wake Framework that secures $2B+ TVL across protocols like Lido, Safe, and Axelar, wakehacker enhances this established security engine with autonomous AI capabilities. The system detects reentrancy attacks, integer overflows, access control issues, and logic errors, categorizing findings by severity levels.

Service Model:

Basic vulnerability alerts are publicly accessible, while detailed technical analysis and comprehensive audit reports require $WAKEAI token access. This dual-tier approach provides broad ecosystem coverage while creating utility-driven token demand through actual service usage.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Sumber

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Wakehacker by Virtuals

Berapakah nilai 1 Wakehacker by Virtuals pada tahun 2030?
Jika Wakehacker by Virtuals berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Wakehacker by Virtuals berpotensi dan jangkaan ROI.
Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Wakehacker by Virtuals

