Tokenomik Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)

Lihat cerapan utama tentang Wakehacker by Virtuals (WAKEAI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:51:59 (UTC+8)
USD

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Wakehacker by Virtuals (WAKEAI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 272.94K
$ 272.94K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 650.00M
$ 650.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 419.91K
$ 419.91K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00132264
$ 0.00132264
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00041991
$ 0.00041991

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Maklumat

wakehacker is an autonomous AI agent providing continuous smart contract security analysis across major EVM chains. It operates 24/7 without human intervention, automatically scanning newly deployed contracts and identifying vulnerabilities in real-time.

Core Functionality:

Built on the proven Wake Framework that secures $2B+ TVL across protocols like Lido, Safe, and Axelar, wakehacker enhances this established security engine with autonomous AI capabilities. The system detects reentrancy attacks, integer overflows, access control issues, and logic errors, categorizing findings by severity levels.

Service Model:

Basic vulnerability alerts are publicly accessible, while detailed technical analysis and comprehensive audit reports require $WAKEAI token access. This dual-tier approach provides broad ecosystem coverage while creating utility-driven token demand through actual service usage.

Laman Web Rasmi:
https://wakehacker.ai/
Kertas putih:
https://wakehacker.gitbook.io/wakehacker

Tokenomik Wakehacker by Virtuals (WAKEAI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token WAKEAI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token WAKEAI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik WAKEAI, terokai WAKEAI harga langsung token!

WAKEAI Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju WAKEAI? Halaman ramalan harga WAKEAI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

