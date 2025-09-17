Walken (WLKN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.096415$ 0.096415 $ 0.096415 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.04% Perubahan Harga (1D) -1.06% Perubahan Harga (7D) -9.46% Perubahan Harga (7D) -9.46%

Walken (WLKN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, WLKN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WLKN sepanjang masa ialah $ 0.096415, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, WLKN telah berubah sebanyak +0.04% sejak sejam yang lalu, -1.06% dalam 24 jam dan -9.46% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Walken (WLKN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 750.92K$ 750.92K $ 750.92K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Bekalan Peredaran 1.49B 1.49B 1.49B Jumlah Bekalan 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Walken ialah $ 750.92K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WLKN ialah 1.49B, dengan jumlah bekalan sebanyak 2000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.01M.