Wall Street Shiba Harga Hari Ini

Harga langsung Wall Street Shiba (STIBA) hari ini ialah $ 0.00018874, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa STIBA kepada USD penukaran adalah $ 0.00018874 setiap STIBA.

Wall Street Shiba kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 188,744, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B STIBA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, STIBA didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01904074, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00003173.

Dalam prestasi jangka pendek, STIBA dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Wall Street Shiba (STIBA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 188.74K$ 188.74K $ 188.74K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 188.74K$ 188.74K $ 188.74K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Wall Street Shiba ialah $ 188.74K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STIBA ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 188.74K.