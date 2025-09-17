Wally (WALLY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01545245$ 0.01545245 $ 0.01545245 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.02% Perubahan Harga (1D) -0.76% Perubahan Harga (7D) +6.26% Perubahan Harga (7D) +6.26%

Wally (WALLY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, WALLY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WALLY sepanjang masa ialah $ 0.01545245, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, WALLY telah berubah sebanyak -0.02% sejak sejam yang lalu, -0.76% dalam 24 jam dan +6.26% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wally (WALLY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 41.06K$ 41.06K $ 41.06K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 41.06K$ 41.06K $ 41.06K Bekalan Peredaran 999.94M 999.94M 999.94M Jumlah Bekalan 999,941,259.0 999,941,259.0 999,941,259.0

Had Pasaran semasa Wally ialah $ 41.06K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WALLY ialah 999.94M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999941259.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 41.06K.