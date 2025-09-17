Walrus the tusk ($TUSK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -1.60% Perubahan Harga (7D) -0.21% Perubahan Harga (7D) -0.21%

Walrus the tusk ($TUSK) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $TUSK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $TUSK sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $TUSK telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -1.60% dalam 24 jam dan -0.21% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Walrus the tusk ($TUSK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 33.16K$ 33.16K $ 33.16K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 33.16K$ 33.16K $ 33.16K Bekalan Peredaran 9.00B 9.00B 9.00B Jumlah Bekalan 8,999,921,845.037106 8,999,921,845.037106 8,999,921,845.037106

Had Pasaran semasa Walrus the tusk ialah $ 33.16K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $TUSK ialah 9.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 8999921845.037106. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 33.16K.