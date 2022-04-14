Tokenomik Walrus the tusk ($TUSK)
Walrus is the first mammal memecoin that borns thanks to walrus protocol in sui network. It was created to help to on-board the masses to the sui eco in a funny and Friendly way it was also verified in main sui wallet thanks to the co-founder and cpo adeniyi @TuskWalrusOnSui represents a blend of meme culture with crypto economics, leveraging the Sui blockchain's ecosystem to create a unique token persona and community around TUSK.
Walrus the tusk ($TUSK) Tokenomik & Analisis Harga
Tokenomik Walrus the tusk ($TUSK): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Walrus the tusk ($TUSK) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token $TUSK yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token $TUSK yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik $TUSK, terokai $TUSK harga langsung token!
