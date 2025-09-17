Lagi Mengenai WANA

Maklumat Harga WANA

Laman Web Rasmi WANA

Tokenomik WANA

Ramalan Harga WANA

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Wanaka Farm Logo

Wanaka Farm Harga (WANA)

Tidak tersenarai

1 WANA ke USD Harga Langsung:

$0.00256502
$0.00256502$0.00256502
-0.10%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Wanaka Farm (WANA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:24:15 (UTC+8)

Wanaka Farm (WANA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00255434
$ 0.00255434$ 0.00255434
24J Rendah
$ 0.00259871
$ 0.00259871$ 0.00259871
24J Tinggi

$ 0.00255434
$ 0.00255434$ 0.00255434

$ 0.00259871
$ 0.00259871$ 0.00259871

$ 6.15
$ 6.15$ 6.15

$ 0.00253824
$ 0.00253824$ 0.00253824

+0.31%

-0.16%

-5.16%

-5.16%

Wanaka Farm (WANA) harga masa nyata ialah $0.00256502. Sepanjang 24 jam yang lalu, WANA didagangkan antara $ 0.00255434 rendah dan $ 0.00259871 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WANA sepanjang masa ialah $ 6.15, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00253824.

Dari segi prestasi jangka pendek, WANA telah berubah sebanyak +0.31% sejak sejam yang lalu, -0.16% dalam 24 jam dan -5.16% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wanaka Farm (WANA) Maklumat Pasaran

$ 444.91K
$ 444.91K$ 444.91K

--
----

$ 1.28M
$ 1.28M$ 1.28M

173.52M
173.52M 173.52M

499,955,560.82
499,955,560.82 499,955,560.82

Had Pasaran semasa Wanaka Farm ialah $ 444.91K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WANA ialah 173.52M, dengan jumlah bekalan sebanyak 499955560.82. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.28M.

Wanaka Farm (WANA) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Wanaka Farm kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Wanaka Farm kepada USD adalah $ -0.0001919699.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Wanaka Farm kepada USD adalah $ -0.0002396505.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Wanaka Farm kepada USD adalah $ -0.000307504545904867.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.16%
30 Hari$ -0.0001919699-7.48%
60 Hari$ -0.0002396505-9.34%
90 Hari$ -0.000307504545904867-10.70%

Apakah itu Wanaka Farm (WANA)

Wanaka Farm is an unique NFT blockchain based game where people can own their virtual lands and other NFT items to plant, grow and harvest to earn their crypto.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Wanaka Farm (WANA) Sumber

Laman Web Rasmi

Wanaka Farm Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Wanaka Farm (WANA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Wanaka Farm (WANA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Wanaka Farm.

Semak Wanaka Farm ramalan harga sekarang!

WANA kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Wanaka Farm (WANA)

Memahami tokenomik Wanaka Farm (WANA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WANA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Wanaka Farm (WANA)

Berapakah nilai Wanaka Farm (WANA) hari ini?
Harga langsung WANA dalam USD ialah 0.00256502 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa WANA ke USD?
Harga semasa WANA ke USD ialah $ 0.00256502. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Wanaka Farm?
Had pasaran untuk WANA ialah $ 444.91K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran WANA?
Bekalan edaran WANA ialah 173.52M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WANA?
WANA mencapai harga ATH sebanyak 6.15 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WANA?
WANA melihat harga ATL sebanyak 0.00253824 USD.
Berapakah jumlah dagangan WANA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WANAialah -- USD.
Adakah WANA akan naik lebih tinggi tahun ini?
WANA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WANAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:24:15 (UTC+8)

Wanaka Farm (WANA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.