Wanaka Farm (WANA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00255434 24J Tinggi $ 0.00259871 Sepanjang Masa $ 6.15 Harga Terendah $ 0.00253824 Perubahan Harga (1J) +0.31% Perubahan Harga (1D) -0.16% Perubahan Harga (7D) -5.16%

Wanaka Farm (WANA) harga masa nyata ialah $0.00256502. Sepanjang 24 jam yang lalu, WANA didagangkan antara $ 0.00255434 rendah dan $ 0.00259871 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WANA sepanjang masa ialah $ 6.15, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00253824.

Dari segi prestasi jangka pendek, WANA telah berubah sebanyak +0.31% sejak sejam yang lalu, -0.16% dalam 24 jam dan -5.16% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wanaka Farm (WANA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 444.91K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.28M Bekalan Peredaran 173.52M Jumlah Bekalan 499,955,560.82

Had Pasaran semasa Wanaka Farm ialah $ 444.91K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WANA ialah 173.52M, dengan jumlah bekalan sebanyak 499955560.82. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.28M.