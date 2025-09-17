wanBTC (WANBTC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 113,443 $ 113,443 $ 113,443 24J Rendah $ 118,719 $ 118,719 $ 118,719 24J Tinggi 24J Rendah $ 113,443$ 113,443 $ 113,443 24J Tinggi $ 118,719$ 118,719 $ 118,719 Sepanjang Masa $ 125,598$ 125,598 $ 125,598 Harga Terendah $ 15,476.02$ 15,476.02 $ 15,476.02 Perubahan Harga (1J) -1.03% Perubahan Harga (1D) +2.40% Perubahan Harga (7D) +4.28% Perubahan Harga (7D) +4.28%

wanBTC (WANBTC) harga masa nyata ialah $116,746. Sepanjang 24 jam yang lalu, WANBTC didagangkan antara $ 113,443 rendah dan $ 118,719 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WANBTC sepanjang masa ialah $ 125,598, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 15,476.02.

Dari segi prestasi jangka pendek, WANBTC telah berubah sebanyak -1.03% sejak sejam yang lalu, +2.40% dalam 24 jam dan +4.28% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

wanBTC (WANBTC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.83M$ 2.83M $ 2.83M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.83M$ 2.83M $ 2.83M Bekalan Peredaran 24.20 24.20 24.20 Jumlah Bekalan 24.19849578 24.19849578 24.19849578

Had Pasaran semasa wanBTC ialah $ 2.83M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WANBTC ialah 24.20, dengan jumlah bekalan sebanyak 24.19849578. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.83M.