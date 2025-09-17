Wanchain Harga (WAN)
Wanchain (WAN) harga masa nyata ialah $0.106239. Sepanjang 24 jam yang lalu, WAN didagangkan antara $ 0.102827 rendah dan $ 0.107035 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WAN sepanjang masa ialah $ 9.84, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.076518.
Dari segi prestasi jangka pendek, WAN telah berubah sebanyak +0.19% sejak sejam yang lalu, +2.24% dalam 24 jam dan -1.08% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Wanchain ialah $ 21.10M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WAN ialah 198.66M, dengan jumlah bekalan sebanyak 210000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 22.31M.
Pada hari ini, perubahan harga Wanchain kepada USD adalah $ +0.00232357.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Wanchain kepada USD adalah $ -0.0089214412.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Wanchain kepada USD adalah $ -0.0169705859.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Wanchain kepada USD adalah $ -0.0014785782128055.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ +0.00232357
|+2.24%
|30 Hari
|$ -0.0089214412
|-8.39%
|60 Hari
|$ -0.0169705859
|-15.97%
|90 Hari
|$ -0.0014785782128055
|-1.37%
Wanchain seeks to link the present to the future, through the exploration and implementation of blockchain technology. Wanchain aims to build a distributed “bank”. Just as traditional banks are the infrastructure of the current financial framework, Wanchain seeks to build a new, distributed infrastructure of digital assets to form an improved, modern framework - an ambitious goal indeed. Wanchain connects and exchanges value between different blockchain ledgers in a distributed manner. It uses the latest cryptographic theories to build a non-proprietary cross-chain protocol and a distributed ledger that records both cross-chain and intra-chain transactions. Any blockchain network, whether a public, private or consortium chain, can integrate with Wanchain to establish connections between different ledgers and perform low cost inter-ledger asset transfers. The Wanchain ledger supports not only smart contracts, but also token exchange privacy protection. With Wanchain, any institution or individual can set up their own virtual teller window in the “bank” and provide services such as loan origination, asset exchanges, credit payments and transaction settlements based on digital assets. Under the guarantee of “banks” based on the blockchain infrastructure, more people can participate in financial services based on digital assets. To describe it more accurately, Wanchain is a distributed super-financial market based on blockchain. Wanchain uses the Locked Account Generation Scheme to secure funds and keys when there are multiple parties involved. Based on Shamir’s Secret Sharing Scheme, it effectively breaks up a key into shares and distributes it to all included participants. The Storemen are responsible for maintaining and managing the appropriate key shares of the locked accounts for transactions. This method of key share distribution has a few benefits. Because Wanchain generates locked accounts through multi-party computations, there’s increased decentralization. And there’s more stability because you don’t need every key share to produce a signature for a locked account. If some of the Validators are offline, transactions can still be executed with a minimum number of shares. Finally, any transaction with a locked account is done via the original chain. This means that any chain can easily integrate and interact with Wanchain without the need for new transaction types or validators. The Wanchain Foundation is a non-profit organization primarily operating out of Singapore but also has a significant presence in Austin, TX. Wanchain was founded by Jack Lu, a respected player in the blockchain space. Before his current role, Lu co-founded Factom and started Wanglu Tech, a blockchain application development company. Wanglu Tech has been a primary contributor to the open-source Wanchain project. Dustin Byington serves as the Wanchain President. Byington is a blockchain veteran having founded Bitcoin College in 2014 as well as co-founding Tendermint, a software mechanism to securely and consistently replicate applications across machines. Byington also co-founded Satoshi Talent, a platform to connect blockchain entrepreneurs with developers. WAN tokens were initially distributed as ERC-20 tokens to ICO participants, but it’s now possible to exchange these for tokens on the Wanchain mainnet or buy them directly. It’s a common misconception that WAN is an ERC-20 coin. Wanchain is a pioneering and potentially disruptive project with its sights set on becoming a super financial market of the world. Although achieving its lofty goal(s) is going to require a lot more work, Wanchain is further along its roadmap than some projects. But there’s still a good bit of “in theory” going on here. As Wanchain is addressing the whole financial market, it has a number of competitors. Most notably Fusion, Pantos, Ark, and Qash; some may even consider big players the likes of Ripple, Stellar and Ethereum competitors. On the positive side, Wanchain has strong fundamentals, they’ve got a functional mainnet, the vitality of their use case is indisputable, the huge interest in their ICO showed a powerful vein of investor confidence, and the team has a track record of success.
|Masa (UTC+8)
|Jenis
|Maklumat
|09-16 14:49:00
|Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
|09-16 14:26:00
|Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
|09-15 18:21:00
|Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
|09-15 15:08:00
|Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
|09-15 12:13:00
|Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
|09-15 11:34:00
|Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%
