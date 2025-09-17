Wand (WAND) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0091718 $ 0.0091718 $ 0.0091718 24J Rendah $ 0.00951648 $ 0.00951648 $ 0.00951648 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0091718$ 0.0091718 $ 0.0091718 24J Tinggi $ 0.00951648$ 0.00951648 $ 0.00951648 Sepanjang Masa $ 0.053002$ 0.053002 $ 0.053002 Harga Terendah $ 0.00508731$ 0.00508731 $ 0.00508731 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.29% Perubahan Harga (7D) +4.60% Perubahan Harga (7D) +4.60%

Wand (WAND) harga masa nyata ialah $0.00927406. Sepanjang 24 jam yang lalu, WAND didagangkan antara $ 0.0091718 rendah dan $ 0.00951648 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WAND sepanjang masa ialah $ 0.053002, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00508731.

Dari segi prestasi jangka pendek, WAND telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.29% dalam 24 jam dan +4.60% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wand (WAND) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 28.62K$ 28.62K $ 28.62K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Bekalan Peredaran 3.09M 3.09M 3.09M Jumlah Bekalan 119,995,811.802007 119,995,811.802007 119,995,811.802007

Had Pasaran semasa Wand ialah $ 28.62K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WAND ialah 3.09M, dengan jumlah bekalan sebanyak 119995811.802007. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.11M.