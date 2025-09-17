wanETH (WANETH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 4,436.02 $ 4,436.02 $ 4,436.02 24J Rendah $ 4,568.01 $ 4,568.01 $ 4,568.01 24J Tinggi 24J Rendah $ 4,436.02$ 4,436.02 $ 4,436.02 24J Tinggi $ 4,568.01$ 4,568.01 $ 4,568.01 Sepanjang Masa $ 4,972.09$ 4,972.09 $ 4,972.09 Harga Terendah $ 894.33$ 894.33 $ 894.33 Perubahan Harga (1J) +0.30% Perubahan Harga (1D) -0.34% Perubahan Harga (7D) +3.32% Perubahan Harga (7D) +3.32%

wanETH (WANETH) harga masa nyata ialah $4,483.67. Sepanjang 24 jam yang lalu, WANETH didagangkan antara $ 4,436.02 rendah dan $ 4,568.01 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WANETH sepanjang masa ialah $ 4,972.09, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 894.33.

Dari segi prestasi jangka pendek, WANETH telah berubah sebanyak +0.30% sejak sejam yang lalu, -0.34% dalam 24 jam dan +3.32% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

wanETH (WANETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M Bekalan Peredaran 296.87 296.87 296.87 Jumlah Bekalan 296.8687341656851 296.8687341656851 296.8687341656851

Had Pasaran semasa wanETH ialah $ 1.33M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WANETH ialah 296.87, dengan jumlah bekalan sebanyak 296.8687341656851. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.33M.