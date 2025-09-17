Wanna Bot (WANNA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.061015$ 0.061015 $ 0.061015 Harga Terendah $ 0.0079968$ 0.0079968 $ 0.0079968 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

Wanna Bot (WANNA) harga masa nyata ialah $0.01133365. Sepanjang 24 jam yang lalu, WANNA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WANNA sepanjang masa ialah $ 0.061015, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0079968.

Dari segi prestasi jangka pendek, WANNA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wanna Bot (WANNA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 213.65K$ 213.65K $ 213.65K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Bekalan Peredaran 18.85M 18.85M 18.85M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Wanna Bot ialah $ 213.65K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WANNA ialah 18.85M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.13M.