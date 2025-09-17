Lagi Mengenai WANNA

Maklumat Harga WANNA

Kertas putih WANNA

Laman Web Rasmi WANNA

Tokenomik WANNA

Ramalan Harga WANNA

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Wanna Bot Logo

Wanna Bot Harga (WANNA)

Tidak tersenarai

1 WANNA ke USD Harga Langsung:

$0.01133365
$0.01133365$0.01133365
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Wanna Bot (WANNA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:53:12 (UTC+8)

Wanna Bot (WANNA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.061015
$ 0.061015$ 0.061015

$ 0.0079968
$ 0.0079968$ 0.0079968

--

--

0.00%

0.00%

Wanna Bot (WANNA) harga masa nyata ialah $0.01133365. Sepanjang 24 jam yang lalu, WANNA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WANNA sepanjang masa ialah $ 0.061015, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0079968.

Dari segi prestasi jangka pendek, WANNA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wanna Bot (WANNA) Maklumat Pasaran

$ 213.65K
$ 213.65K$ 213.65K

--
----

$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M

18.85M
18.85M 18.85M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Wanna Bot ialah $ 213.65K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WANNA ialah 18.85M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.13M.

Wanna Bot (WANNA) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Wanna Bot kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Wanna Bot kepada USD adalah $ -0.0028572800.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Wanna Bot kepada USD adalah $ -0.0015862746.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Wanna Bot kepada USD adalah $ -0.002886417295708787.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ -0.0028572800-25.21%
60 Hari$ -0.0015862746-13.99%
90 Hari$ -0.002886417295708787-20.29%

Apakah itu Wanna Bot (WANNA)

Wanna.Bot ? is a prediction platform for content creators to engage with their audience, by allowing them to wager on outcomes in viral challenges, pop culture & more. 'Bet on Anything, with Anyone!' $WANNA is the native utility token used for: Profit Share Fee Discount Referral Incentives Bet & Burn Governance & more.. #SocialFi 🤝 #GambleFi

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Wanna Bot (WANNA) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Wanna Bot Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Wanna Bot (WANNA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Wanna Bot (WANNA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Wanna Bot.

Semak Wanna Bot ramalan harga sekarang!

WANNA kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Wanna Bot (WANNA)

Memahami tokenomik Wanna Bot (WANNA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WANNA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Wanna Bot (WANNA)

Berapakah nilai Wanna Bot (WANNA) hari ini?
Harga langsung WANNA dalam USD ialah 0.01133365 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa WANNA ke USD?
Harga semasa WANNA ke USD ialah $ 0.01133365. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Wanna Bot?
Had pasaran untuk WANNA ialah $ 213.65K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran WANNA?
Bekalan edaran WANNA ialah 18.85M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WANNA?
WANNA mencapai harga ATH sebanyak 0.061015 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WANNA?
WANNA melihat harga ATL sebanyak 0.0079968 USD.
Berapakah jumlah dagangan WANNA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WANNAialah -- USD.
Adakah WANNA akan naik lebih tinggi tahun ini?
WANNA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WANNAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:53:12 (UTC+8)

Wanna Bot (WANNA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.