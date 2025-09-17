WannaSwap (WANNA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 3.28$ 3.28 $ 3.28 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.45% Perubahan Harga (1D) +1.01% Perubahan Harga (7D) -0.08% Perubahan Harga (7D) -0.08%

WannaSwap (WANNA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, WANNA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WANNA sepanjang masa ialah $ 3.28, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, WANNA telah berubah sebanyak -0.45% sejak sejam yang lalu, +1.01% dalam 24 jam dan -0.08% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

WannaSwap (WANNA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 28.32K$ 28.32K $ 28.32K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 28.60K$ 28.60K $ 28.60K Bekalan Peredaran 99.04M 99.04M 99.04M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa WannaSwap ialah $ 28.32K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WANNA ialah 99.04M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 28.60K.