WAP (WAP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.03862221$ 0.03862221 $ 0.03862221 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -3.33% Perubahan Harga (1D) -5.75% Perubahan Harga (7D) +4.37% Perubahan Harga (7D) +4.37%

WAP (WAP) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, WAP didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WAP sepanjang masa ialah $ 0.03862221, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, WAP telah berubah sebanyak -3.33% sejak sejam yang lalu, -5.75% dalam 24 jam dan +4.37% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

WAP (WAP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 124.25K$ 124.25K $ 124.25K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 124.25K$ 124.25K $ 124.25K Bekalan Peredaran 999.68M 999.68M 999.68M Jumlah Bekalan 999,676,198.4724486 999,676,198.4724486 999,676,198.4724486

Had Pasaran semasa WAP ialah $ 124.25K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WAP ialah 999.68M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999676198.4724486. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 124.25K.