WAP (WAP) Maklumat
Introducing Wet Ass Pussy ($WAP), the boldest memecoin inspired by Cardi B’s iconic anthem! Just like the song that broke the internet, $WAP is here to make waves in the crypto world. This playful, unapologetic project embraces the wild, fun, and rebellious spirit of Cardi B’s hit single.
$WAP is more than just a coin—it’s a movement that celebrates breaking boundaries and having fun in the crypto space. It’s cheeky, it’s bold, and it’s designed for those who aren’t afraid to shake things up. Whether you’re here for the memes or the gains, $WAP promises to bring excitement and entertainment while staying true to its carefree, empowering roots.
Join the $WAP community as we ride this wave of fun, culture, and crypto all in one!
WAP (WAP) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk WAP (WAP), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik WAP (WAP): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik WAP (WAP) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token WAP yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token WAP yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik WAP, terokai WAP harga langsung token!
