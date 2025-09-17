Apakah itu War of Meme (WOME)

Wome.fun is an Agar.io version built on Solana to offer players a unique & fun way of making money in a fair field. It bridges the gap between NFTs, memes & gaming. Pick a Meme/NFT as a Skin, Wage Your Sol and May The Best Win. Team up, enjoy the fight on the field, because anything can change in one game ! You are 1 click away from being able to join a game, and you don't need to connect a wallet for it as you can play as invite anytime. The mechanics are very easy as well, you can whether split with Space or feed others with W. And the map is static, holding viruses or food to eat. The goal is to grow as big as possible and to dominate the leaderboard.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

War of Meme (WOME) Sumber Kertas putih Laman Web Rasmi

War of Meme Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai War of Meme (WOME) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset War of Meme (WOME) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk War of Meme.

Semak War of Meme ramalan harga sekarang!

WOME kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik War of Meme (WOME)

Memahami tokenomik War of Meme (WOME) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WOME dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai War of Meme (WOME) Berapakah nilai War of Meme (WOME) hari ini? Harga langsung WOME dalam USD ialah 0.00001273 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa WOME ke USD? $ 0.00001273 . Lihat Harga semasa WOME ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran War of Meme? Had pasaran untuk WOME ialah $ 12.31K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran WOME? Bekalan edaran WOME ialah 967.21M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WOME? WOME mencapai harga ATH sebanyak 0.00111565 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WOME? WOME melihat harga ATL sebanyak 0.00000753 USD . Berapakah jumlah dagangan WOME? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WOMEialah -- USD . Adakah WOME akan naik lebih tinggi tahun ini? WOME mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WOMEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

War of Meme (WOME) Kemas Kini Industri Penting