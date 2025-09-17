Lagi Mengenai RENA

Warena Logo

Warena Harga (RENA)

Tidak tersenarai

1 RENA ke USD Harga Langsung:

$0.00134677
$0.00134677$0.00134677
+1.50%1D
USD
Warena (RENA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 19:57:08 (UTC+8)

Warena (RENA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00129337
$ 0.00129337$ 0.00129337
24J Rendah
$ 0.00138813
$ 0.00138813$ 0.00138813
24J Tinggi

$ 0.00129337
$ 0.00129337$ 0.00129337

$ 0.00138813
$ 0.00138813$ 0.00138813

$ 6.71
$ 6.71$ 6.71

$ 0
$ 0$ 0

-0.74%

+1.56%

+11.25%

+11.25%

Warena (RENA) harga masa nyata ialah $0.00134677. Sepanjang 24 jam yang lalu, RENA didagangkan antara $ 0.00129337 rendah dan $ 0.00138813 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RENA sepanjang masa ialah $ 6.71, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, RENA telah berubah sebanyak -0.74% sejak sejam yang lalu, +1.56% dalam 24 jam dan +11.25% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Warena (RENA) Maklumat Pasaran

$ 127.93K
$ 127.93K$ 127.93K

--
----

$ 134.68K
$ 134.68K$ 134.68K

94.99M
94.99M 94.99M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Warena ialah $ 127.93K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RENA ialah 94.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 134.68K.

Warena (RENA) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Warena kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Warena kepada USD adalah $ +0.0004653154.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Warena kepada USD adalah $ +0.0009785646.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Warena kepada USD adalah $ +0.0005399639280024051.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.56%
30 Hari$ +0.0004653154+34.55%
60 Hari$ +0.0009785646+72.66%
90 Hari$ +0.0005399639280024051+66.93%

Apakah itu Warena (RENA)

Warena is the first personalized, and #playtoearn #NFT #metaverse game. Warena gives you everything you want from an NFT game. It’s a play-to-earn metaverse that allows you to personalize your in-game characters and interact with characters from other universes like Cat Gunner and Axie Infinity in Warena combat games. Warena features thrilling action-survival gameplay where human and zombie teams face off against each other in a zombie apocalypse scenario. Players can choose to inhabit different lands, trade warriors & NFTs, battle against each other, and play in tournaments. The Warena NFT game will be released in two phases. Phase 1 will take place in Q3 of 2021 and will see the launch of the 2D tower defense game. It’s a survival, player-vs-environment game that will require players to defend against the oncoming army of zombies. Phase 2 is set to launch in Q2 2022 and will unlock the full force of the Warena metaverse with player-versus-player features.

Warena (RENA) Sumber

Laman Web Rasmi

Warena Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Warena (RENA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Warena (RENA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Warena.

Semak Warena ramalan harga sekarang!

RENA kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Warena (RENA)

Memahami tokenomik Warena (RENA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token RENA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Warena (RENA)

Berapakah nilai Warena (RENA) hari ini?
Harga langsung RENA dalam USD ialah 0.00134677 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa RENA ke USD?
Harga semasa RENA ke USD ialah $ 0.00134677. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Warena?
Had pasaran untuk RENA ialah $ 127.93K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran RENA?
Bekalan edaran RENA ialah 94.99M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) RENA?
RENA mencapai harga ATH sebanyak 6.71 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa RENA?
RENA melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan RENA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk RENAialah -- USD.
Adakah RENA akan naik lebih tinggi tahun ini?
RENA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak RENAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 19:57:08 (UTC+8)

Warena (RENA) Kemas Kini Industri Penting

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.