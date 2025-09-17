Warena (RENA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00129337 $ 0.00129337 $ 0.00129337 24J Rendah $ 0.00138813 $ 0.00138813 $ 0.00138813 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00129337$ 0.00129337 $ 0.00129337 24J Tinggi $ 0.00138813$ 0.00138813 $ 0.00138813 Sepanjang Masa $ 6.71$ 6.71 $ 6.71 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.74% Perubahan Harga (1D) +1.56% Perubahan Harga (7D) +11.25% Perubahan Harga (7D) +11.25%

Warena (RENA) harga masa nyata ialah $0.00134677. Sepanjang 24 jam yang lalu, RENA didagangkan antara $ 0.00129337 rendah dan $ 0.00138813 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RENA sepanjang masa ialah $ 6.71, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, RENA telah berubah sebanyak -0.74% sejak sejam yang lalu, +1.56% dalam 24 jam dan +11.25% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Warena (RENA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 127.93K$ 127.93K $ 127.93K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 134.68K$ 134.68K $ 134.68K Bekalan Peredaran 94.99M 94.99M 94.99M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Warena ialah $ 127.93K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RENA ialah 94.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 134.68K.