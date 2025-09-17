WarpBeam (WPLAY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00162996 $ 0.00162996 $ 0.00162996 24J Rendah $ 0.0019074 $ 0.0019074 $ 0.0019074 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00162996$ 0.00162996 $ 0.00162996 24J Tinggi $ 0.0019074$ 0.0019074 $ 0.0019074 Sepanjang Masa $ 0.02307119$ 0.02307119 $ 0.02307119 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.38% Perubahan Harga (1D) +2.76% Perubahan Harga (7D) +240.51% Perubahan Harga (7D) +240.51%

WarpBeam (WPLAY) harga masa nyata ialah $0.00168709. Sepanjang 24 jam yang lalu, WPLAY didagangkan antara $ 0.00162996 rendah dan $ 0.0019074 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WPLAY sepanjang masa ialah $ 0.02307119, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, WPLAY telah berubah sebanyak -0.38% sejak sejam yang lalu, +2.76% dalam 24 jam dan +240.51% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

WarpBeam (WPLAY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 61.58K$ 61.58K $ 61.58K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 615.79K$ 615.79K $ 615.79K Bekalan Peredaran 36.50M 36.50M 36.50M Jumlah Bekalan 365,000,000.0 365,000,000.0 365,000,000.0

Had Pasaran semasa WarpBeam ialah $ 61.58K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WPLAY ialah 36.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 365000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 615.79K.