Warped Games (WARPED) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.0033147$ 0.0033147 $ 0.0033147 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.69% Perubahan Harga (1D) -0.97% Perubahan Harga (7D) -0.85% Perubahan Harga (7D) -0.85%

Warped Games (WARPED) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, WARPED didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WARPED sepanjang masa ialah $ 0.0033147, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, WARPED telah berubah sebanyak -0.69% sejak sejam yang lalu, -0.97% dalam 24 jam dan -0.85% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Warped Games (WARPED) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.83M$ 4.83M $ 4.83M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.87M$ 6.87M $ 6.87M Bekalan Peredaran 7.04B 7.04B 7.04B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Warped Games ialah $ 4.83M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WARPED ialah 7.04B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.87M.