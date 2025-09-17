Lagi Mengenai WARPED

Maklumat Harga WARPED

Kertas putih WARPED

Laman Web Rasmi WARPED

Tokenomik WARPED

Ramalan Harga WARPED

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Warped Games Logo

Warped Games Harga (WARPED)

Tidak tersenarai

1 WARPED ke USD Harga Langsung:

$0.00068669
$0.00068669$0.00068669
-0.90%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Warped Games (WARPED) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:00:31 (UTC+8)

Warped Games (WARPED) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0033147
$ 0.0033147$ 0.0033147

$ 0
$ 0$ 0

-0.69%

-0.97%

-0.85%

-0.85%

Warped Games (WARPED) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, WARPED didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WARPED sepanjang masa ialah $ 0.0033147, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, WARPED telah berubah sebanyak -0.69% sejak sejam yang lalu, -0.97% dalam 24 jam dan -0.85% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Warped Games (WARPED) Maklumat Pasaran

$ 4.83M
$ 4.83M$ 4.83M

--
----

$ 6.87M
$ 6.87M$ 6.87M

7.04B
7.04B 7.04B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Warped Games ialah $ 4.83M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WARPED ialah 7.04B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.87M.

Warped Games (WARPED) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Warped Games kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Warped Games kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Warped Games kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Warped Games kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.97%
30 Hari$ 0-11.29%
60 Hari$ 0-10.91%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Warped Games (WARPED)

What is $WARPED? $WARPED is the ERC-20 utility token that powers the Warped Universe. Its primary utilities include: -Fueling Web2 - Web3 Collectible Conversions: Fueling the portal to player ownership. -Guiding Game Development & Design: Empowering token holders to influence the direction and evolution of the Warped Universe. -Discounts on Warped Items & Collectibles: Using $WARPED can provide discounts on various Warped in-game items & collectibles. -Game Rewards: $WARPED will be used to reward players in-game, in competitions, and more. $WARPED, EMPOWERING A VIRTUAL GAMING ECOSYSTEM From the creative minds behind Lego Universe and Jumpgate with experience at Star Citizen, Pixar and Disney, alongside the team who crafted the STARL Metaverse Project and MMO Warp Nexus, Warped Games is thrilled to introduce Warped Universe - Welcome to the frontier of gamified virtual exploration. What are the key features of Warped Universe? -Interconnected Gameplay Across Multiple Genres -Empowering Players - From the way you play to the way you extract value from your gaming experiences -Optional NFT-based Digital Collectibles - Choose your level of on-chain interaction -Community-Guided Development and Collaborative Storytelling

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Warped Games (WARPED) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Warped Games Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Warped Games (WARPED) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Warped Games (WARPED) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Warped Games.

Semak Warped Games ramalan harga sekarang!

WARPED kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Warped Games (WARPED)

Memahami tokenomik Warped Games (WARPED) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WARPED dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Warped Games (WARPED)

Berapakah nilai Warped Games (WARPED) hari ini?
Harga langsung WARPED dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa WARPED ke USD?
Harga semasa WARPED ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Warped Games?
Had pasaran untuk WARPED ialah $ 4.83M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran WARPED?
Bekalan edaran WARPED ialah 7.04B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WARPED?
WARPED mencapai harga ATH sebanyak 0.0033147 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WARPED?
WARPED melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan WARPED?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WARPEDialah -- USD.
Adakah WARPED akan naik lebih tinggi tahun ini?
WARPED mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WARPEDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:00:31 (UTC+8)

Warped Games (WARPED) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.