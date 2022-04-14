Tokenomik Warped Games (WARPED)

Lihat cerapan utama tentang Warped Games (WARPED), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Warped Games (WARPED) Maklumat

What is $WARPED? $WARPED is the ERC-20 utility token that powers the Warped Universe. Its primary utilities include:

-Fueling Web2 - Web3 Collectible Conversions: Fueling the portal to player ownership.

-Guiding Game Development & Design: Empowering token holders to influence the direction and evolution of the Warped Universe.

-Discounts on Warped Items & Collectibles: Using $WARPED can provide discounts on various Warped in-game items & collectibles.

-Game Rewards: $WARPED will be used to reward players in-game, in competitions, and more.

$WARPED, EMPOWERING A VIRTUAL GAMING ECOSYSTEM From the creative minds behind Lego Universe and Jumpgate with experience at Star Citizen, Pixar and Disney, alongside the team who crafted the STARL Metaverse Project and MMO Warp Nexus, Warped Games is thrilled to introduce Warped Universe - Welcome to the frontier of gamified virtual exploration.

What are the key features of Warped Universe?

-Interconnected Gameplay Across Multiple Genres

-Empowering Players - From the way you play to the way you extract value from your gaming experiences

-Optional NFT-based Digital Collectibles - Choose your level of on-chain interaction

-Community-Guided Development and Collaborative Storytelling

Laman Web Rasmi:
https://warped.games/
Kertas putih:
https://wp.warped.games/

Warped Games (WARPED) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Warped Games (WARPED), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 5.01M
$ 5.01M$ 5.01M
Jumlah Bekalan:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Bekalan Edaran:
$ 7.04B
$ 7.04B$ 7.04B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 7.12M
$ 7.12M$ 7.12M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0033147
$ 0.0033147$ 0.0033147
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00016741
$ 0.00016741$ 0.00016741
Harga Semasa:
$ 0.00070994
$ 0.00070994$ 0.00070994

Tokenomik Warped Games (WARPED): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Warped Games (WARPED) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token WARPED yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token WARPED yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik WARPED, terokai WARPED harga langsung token!

WARPED Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju WARPED? Halaman ramalan harga WARPED kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.


Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.