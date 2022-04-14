Tokenomik Warped Games (WARPED)
Warped Games (WARPED) Maklumat
What is $WARPED? $WARPED is the ERC-20 utility token that powers the Warped Universe. Its primary utilities include:
-Fueling Web2 - Web3 Collectible Conversions: Fueling the portal to player ownership.
-Guiding Game Development & Design: Empowering token holders to influence the direction and evolution of the Warped Universe.
-Discounts on Warped Items & Collectibles: Using $WARPED can provide discounts on various Warped in-game items & collectibles.
-Game Rewards: $WARPED will be used to reward players in-game, in competitions, and more.
$WARPED, EMPOWERING A VIRTUAL GAMING ECOSYSTEM From the creative minds behind Lego Universe and Jumpgate with experience at Star Citizen, Pixar and Disney, alongside the team who crafted the STARL Metaverse Project and MMO Warp Nexus, Warped Games is thrilled to introduce Warped Universe - Welcome to the frontier of gamified virtual exploration.
What are the key features of Warped Universe?
-Interconnected Gameplay Across Multiple Genres
-Empowering Players - From the way you play to the way you extract value from your gaming experiences
-Optional NFT-based Digital Collectibles - Choose your level of on-chain interaction
-Community-Guided Development and Collaborative Storytelling
Warped Games (WARPED) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Warped Games (WARPED), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Warped Games (WARPED): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Warped Games (WARPED) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token WARPED yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token WARPED yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik WARPED, terokai WARPED harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.