Warplet Harga Hari Ini

Harga langsung Warplet (WARPLET) hari ini ialah --, dengan 3.28% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WARPLET kepada USD penukaran adalah -- setiap WARPLET.

Warplet kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 70,880, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00B WARPLET. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WARPLET didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00002157, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, WARPLET dipindahkan -0.13% dalam sejam terakhir dan -11.61% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Warplet (WARPLET) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 70.88K$ 70.88K $ 70.88K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 70.88K$ 70.88K $ 70.88K Bekalan Peredaran 100.00B 100.00B 100.00B Jumlah Bekalan 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

