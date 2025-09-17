Warrior Coin (WAR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.05% Perubahan Harga (1D) +2.30% Perubahan Harga (7D) -5.64% Perubahan Harga (7D) -5.64%

Warrior Coin (WAR) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, WAR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WAR sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, WAR telah berubah sebanyak +0.05% sejak sejam yang lalu, +2.30% dalam 24 jam dan -5.64% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Warrior Coin (WAR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 766.20K$ 766.20K $ 766.20K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 766.20K$ 766.20K $ 766.20K Bekalan Peredaran 140.00B 140.00B 140.00B Jumlah Bekalan 139,997,735,136.0005 139,997,735,136.0005 139,997,735,136.0005

Had Pasaran semasa Warrior Coin ialah $ 766.20K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WAR ialah 140.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 139997735136.0005. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 766.20K.