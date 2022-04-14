Tokenomik Warrior Coin (WAR)

Lihat cerapan utama tentang Warrior Coin (WAR), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Warrior Coin (WAR) Maklumat

What Is WarriorCoin ($WAR)?

WarriorCoin ($WAR) is the official utility token of the PoliticalPump.com ecosystem — a platform that mixes political commentary with the fast-moving world of meme coins.

Every 72 hours, PoliticalPump.com launches a brand new meme coin paired with $WAR. These meme coins are fun, themed, and tradable — and users can buy them using any Solana-based token. When users trade these meme coins, it also increases demand and trading volume for $WAR.

This creates a cycle: More meme coins = more $WAR trading = more attention = more value for $WAR.

As the $WAR token is used more in meme coin pairings, its liquidity pool grows and its circulating supply drops — helping to increase its value. The more active the ecosystem becomes, the more $WAR is needed and the more valuable it gets.

In short: WarriorCoin ($WAR) is what powers everything on PoliticalPump.com. It’s like the fuel that keeps the meme coin engine running — and the more people use the platform, the more powerful $WAR becomes.

Laman Web Rasmi:
https://www.warriorcoin.io/
Kertas putih:
https://www.politicalpump.org/

Warrior Coin (WAR) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Warrior Coin (WAR), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 740.03K
Jumlah Bekalan:
$ 140.00B
Bekalan Edaran:
$ 140.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 740.03K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik Warrior Coin (WAR): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Warrior Coin (WAR) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token WAR yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token WAR yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik WAR, terokai WAR harga langsung token!

WAR Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju WAR? Halaman ramalan harga WAR kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.