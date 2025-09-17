Warthog (WART) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.259851 $ 0.259851 $ 0.259851 24J Rendah $ 0.325617 $ 0.325617 $ 0.325617 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.259851$ 0.259851 $ 0.259851 24J Tinggi $ 0.325617$ 0.325617 $ 0.325617 Sepanjang Masa $ 1.43$ 1.43 $ 1.43 Harga Terendah $ 0.053306$ 0.053306 $ 0.053306 Perubahan Harga (1J) +0.28% Perubahan Harga (1D) -10.05% Perubahan Harga (7D) +63.45% Perubahan Harga (7D) +63.45%

Warthog (WART) harga masa nyata ialah $0.292796. Sepanjang 24 jam yang lalu, WART didagangkan antara $ 0.259851 rendah dan $ 0.325617 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WART sepanjang masa ialah $ 1.43, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.053306.

Dari segi prestasi jangka pendek, WART telah berubah sebanyak +0.28% sejak sejam yang lalu, -10.05% dalam 24 jam dan +63.45% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Warthog (WART) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.92M$ 2.92M $ 2.92M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.92M$ 2.92M $ 2.92M Bekalan Peredaran 9.97M 9.97M 9.97M Jumlah Bekalan 9,971,751.0 9,971,751.0 9,971,751.0

Had Pasaran semasa Warthog ialah $ 2.92M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WART ialah 9.97M, dengan jumlah bekalan sebanyak 9971751.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.92M.