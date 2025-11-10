Wasder Harga Hari Ini

Harga langsung Wasder (WAS) hari ini ialah $ 0.00003402, dengan 2.83% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WAS kepada USD penukaran adalah $ 0.00003402 setiap WAS.

Wasder kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 20,907, dengan bekalan edaran sebanyak 597.08M WAS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WAS didagangkan antara $ 0.00003298 (rendah) dan $ 0.00003606 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0615, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002437.

Dalam prestasi jangka pendek, WAS dipindahkan -5.52% dalam sejam terakhir dan -17.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Wasder (WAS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 20.91K$ 20.91K $ 20.91K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 35.02K$ 35.02K $ 35.02K Bekalan Peredaran 597.08M 597.08M 597.08M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Wasder ialah $ 20.91K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WAS ialah 597.08M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 35.02K.