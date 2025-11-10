Wat Harga Hari Ini

Harga langsung Wat (WAT) hari ini ialah --, dengan 4.56% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WAT kepada USD penukaran adalah -- setiap WAT.

Wat kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 192,710, dengan bekalan edaran sebanyak 420.69B WAT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WAT didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00007391, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, WAT dipindahkan +1.53% dalam sejam terakhir dan -9.22% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Wat (WAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 192.71K$ 192.71K $ 192.71K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 192.71K$ 192.71K $ 192.71K Bekalan Peredaran 420.69B 420.69B 420.69B Jumlah Bekalan 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

