wat if (IF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00003645 $ 0.00003645 $ 0.00003645 24J Rendah $ 0.00003798 $ 0.00003798 $ 0.00003798 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00003645$ 0.00003645 $ 0.00003645 24J Tinggi $ 0.00003798$ 0.00003798 $ 0.00003798 Sepanjang Masa $ 0.00054953$ 0.00054953 $ 0.00054953 Harga Terendah $ 0.00001996$ 0.00001996 $ 0.00001996 Perubahan Harga (1J) +0.39% Perubahan Harga (1D) -0.22% Perubahan Harga (7D) +1.83% Perubahan Harga (7D) +1.83%

wat if (IF) harga masa nyata ialah $0.00003665. Sepanjang 24 jam yang lalu, IF didagangkan antara $ 0.00003645 rendah dan $ 0.00003798 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IF sepanjang masa ialah $ 0.00054953, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001996.

Dari segi prestasi jangka pendek, IF telah berubah sebanyak +0.39% sejak sejam yang lalu, -0.22% dalam 24 jam dan +1.83% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

wat if (IF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 36.62K$ 36.62K $ 36.62K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 36.62K$ 36.62K $ 36.62K Bekalan Peredaran 999.34M 999.34M 999.34M Jumlah Bekalan 999,341,313.492734 999,341,313.492734 999,341,313.492734

Had Pasaran semasa wat if ialah $ 36.62K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IF ialah 999.34M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999341313.492734. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 36.62K.