WATCoin Harga (WATC)

Tidak tersenarai

1 WATC ke USD Harga Langsung:

$0.00010103
$0.00010103
0.00%1D
USD
WATCoin (WATC) Carta Harga Langsung
WATCoin (WATC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00010001
$ 0.00010001
24J Rendah
$ 0.00010204
$ 0.00010204
24J Tinggi

$ 0.00010001
$ 0.00010001

$ 0.00010204
$ 0.00010204

$ 0.00183688
$ 0.00183688

$ 0.00006898
$ 0.00006898

-0.97%

+0.01%

-0.95%

-0.95%

WATCoin (WATC) harga masa nyata ialah $0.00010103. Sepanjang 24 jam yang lalu, WATC didagangkan antara $ 0.00010001 rendah dan $ 0.00010204 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WATC sepanjang masa ialah $ 0.00183688, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00006898.

Dari segi prestasi jangka pendek, WATC telah berubah sebanyak -0.97% sejak sejam yang lalu, +0.01% dalam 24 jam dan -0.95% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

WATCoin (WATC) Maklumat Pasaran

$ 5.07M
$ 5.07M

--
--

$ 5.61M
$ 5.61M

50.16B
50.16B

55,555,555,555.0
55,555,555,555.0

Had Pasaran semasa WATCoin ialah $ 5.07M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WATC ialah 50.16B, dengan jumlah bekalan sebanyak 55555555555.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.61M.

WATCoin (WATC) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga WATCoin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga WATCoin kepada USD adalah $ +0.0000009830.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga WATCoin kepada USD adalah $ -0.0000713755.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga WATCoin kepada USD adalah $ -0.0002439966030021312.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.01%
30 Hari$ +0.0000009830+0.97%
60 Hari$ -0.0000713755-70.64%
90 Hari$ -0.0002439966030021312-70.71%

Apakah itu WATCoin (WATC)

Our project is a TON-chain, Telegram-based tap-to-earn game platform designed to provide users with an easy and engaging way to earn tokens while fostering community interaction. Players can participate by tapping just 60 times, four times a day, making the platform accessible and enjoyable for users of all levels. Built around a Beluga meme theme, the project offers a unique and entertaining utility, ensuring a playful and lighthearted experience. Beyond gaming, the project integrates both digital and real-world benefits. Tokens earned on the platform can be used for exclusive perks in areas such as tourism, hospitality, and even water-based products through our Smart Water initiatives. The project aims to bridge the gap between online and offline experiences, creating a seamless ecosystem where users can enjoy both virtual and tangible rewards. By combining innovation, community interaction, and fun, our project not only redefines the tap-to-earn model but also establishes itself as a lifestyle brand within the TON blockchain ecosystem.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

WATCoin (WATC) Sumber

Laman Web Rasmi

WATCoin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai WATCoin (WATC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset WATCoin (WATC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk WATCoin.

Semak WATCoin ramalan harga sekarang!

WATC kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik WATCoin (WATC)

Memahami tokenomik WATCoin (WATC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WATC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai WATCoin (WATC)

Berapakah nilai WATCoin (WATC) hari ini?
Harga langsung WATC dalam USD ialah 0.00010103 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa WATC ke USD?
Harga semasa WATC ke USD ialah $ 0.00010103. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran WATCoin?
Had pasaran untuk WATC ialah $ 5.07M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran WATC?
Bekalan edaran WATC ialah 50.16B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WATC?
WATC mencapai harga ATH sebanyak 0.00183688 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WATC?
WATC melihat harga ATL sebanyak 0.00006898 USD.
Berapakah jumlah dagangan WATC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WATCialah -- USD.
Adakah WATC akan naik lebih tinggi tahun ini?
WATC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WATCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.