Apakah itu WATCoin (WATC)

Our project is a TON-chain, Telegram-based tap-to-earn game platform designed to provide users with an easy and engaging way to earn tokens while fostering community interaction. Players can participate by tapping just 60 times, four times a day, making the platform accessible and enjoyable for users of all levels. Built around a Beluga meme theme, the project offers a unique and entertaining utility, ensuring a playful and lighthearted experience. Beyond gaming, the project integrates both digital and real-world benefits. Tokens earned on the platform can be used for exclusive perks in areas such as tourism, hospitality, and even water-based products through our Smart Water initiatives. The project aims to bridge the gap between online and offline experiences, creating a seamless ecosystem where users can enjoy both virtual and tangible rewards. By combining innovation, community interaction, and fun, our project not only redefines the tap-to-earn model but also establishes itself as a lifestyle brand within the TON blockchain ecosystem.

WATCoin (WATC) Sumber Laman Web Rasmi

WATCoin Ramalan Harga (USD)

WATC kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik WATCoin (WATC)

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai WATCoin (WATC) Berapakah nilai WATCoin (WATC) hari ini? Harga langsung WATC dalam USD ialah 0.00010103 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa WATC ke USD? $ 0.00010103 . Lihat Harga semasa WATC ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran WATCoin? Had pasaran untuk WATC ialah $ 5.07M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran WATC? Bekalan edaran WATC ialah 50.16B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WATC? WATC mencapai harga ATH sebanyak 0.00183688 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WATC? WATC melihat harga ATL sebanyak 0.00006898 USD . Berapakah jumlah dagangan WATC? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WATCialah -- USD . Adakah WATC akan naik lebih tinggi tahun ini? WATC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WATCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

WATCoin (WATC) Kemas Kini Industri Penting