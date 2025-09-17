WATER Coin (WATER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00277966$ 0.00277966 $ 0.00277966 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.05% Perubahan Harga (1D) +0.08% Perubahan Harga (7D) +6.50% Perubahan Harga (7D) +6.50%

WATER Coin (WATER) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, WATER didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WATER sepanjang masa ialah $ 0.00277966, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, WATER telah berubah sebanyak -0.05% sejak sejam yang lalu, +0.08% dalam 24 jam dan +6.50% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

WATER Coin (WATER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 968.67K$ 968.67K $ 968.67K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 968.67K$ 968.67K $ 968.67K Bekalan Peredaran 73.11B 73.11B 73.11B Jumlah Bekalan 73,111,061,995.43 73,111,061,995.43 73,111,061,995.43

Had Pasaran semasa WATER Coin ialah $ 968.67K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WATER ialah 73.11B, dengan jumlah bekalan sebanyak 73111061995.43. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 968.67K.