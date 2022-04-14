Lihat cerapan utama tentang WATER Coin (WATER), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.

WATER Coin (WATER) Maklumat

Global charity and research initiatives that will drive attention of millions of people. $WATER aims to have a net-positive impact on real world with the help of charity.

$WATER introduces a unique and engaging game mechanic inspired by the states of water—staking (icing) and burning (vaporizing).

FREEZING (STAKING) Just as water turns into ice when it gets cold, $WATER tokens can be staked (iced) to earn rewards. Stakers are rewarded with additional $WATER tokens over time, simulating the process of accumulating ice

VAPORIZING (BURNING) When water is heated, it turns into vapor and disappears. Similarly, $WATER tokens can be burned (vaporized) to reduce the total supply, increasing scarcity and potentially the value of the remaining tokens.

Laman Web Rasmi: https://watercoin.wtf/ Kertas putih: https://wiki.watercoin.wtf/welcome