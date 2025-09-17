Watercoin (WATER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.21% Perubahan Harga (1D) -0.89% Perubahan Harga (7D) +4.87% Perubahan Harga (7D) +4.87%

Watercoin (WATER) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, WATER didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WATER sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, WATER telah berubah sebanyak +0.21% sejak sejam yang lalu, -0.89% dalam 24 jam dan +4.87% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Watercoin (WATER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.01K$ 7.01K $ 7.01K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.01K$ 7.01K $ 7.01K Bekalan Peredaran 980.00M 980.00M 980.00M Jumlah Bekalan 980,000,000.0 980,000,000.0 980,000,000.0

Had Pasaran semasa Watercoin ialah $ 7.01K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WATER ialah 980.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 980000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.01K.