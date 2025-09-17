Waterfall (WATER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00017894 $ 0.00017894 $ 0.00017894 24J Rendah $ 0.00018279 $ 0.00018279 $ 0.00018279 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00017894$ 0.00017894 $ 0.00017894 24J Tinggi $ 0.00018279$ 0.00018279 $ 0.00018279 Sepanjang Masa $ 0.01187502$ 0.01187502 $ 0.01187502 Harga Terendah $ 0.00008997$ 0.00008997 $ 0.00008997 Perubahan Harga (1J) -0.04% Perubahan Harga (1D) +0.31% Perubahan Harga (7D) -8.48% Perubahan Harga (7D) -8.48%

Waterfall (WATER) harga masa nyata ialah $0.00018061. Sepanjang 24 jam yang lalu, WATER didagangkan antara $ 0.00017894 rendah dan $ 0.00018279 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WATER sepanjang masa ialah $ 0.01187502, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00008997.

Dari segi prestasi jangka pendek, WATER telah berubah sebanyak -0.04% sejak sejam yang lalu, +0.31% dalam 24 jam dan -8.48% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Waterfall (WATER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 661.20K$ 661.20K $ 661.20K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.64M$ 4.64M $ 4.64M Bekalan Peredaran 3.66B 3.66B 3.66B Jumlah Bekalan 25,678,012,961.64969 25,678,012,961.64969 25,678,012,961.64969

Had Pasaran semasa Waterfall ialah $ 661.20K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WATER ialah 3.66B, dengan jumlah bekalan sebanyak 25678012961.64969. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.64M.