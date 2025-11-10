WaterMinder Harga Hari Ini

Harga langsung WaterMinder (WMDR) hari ini ialah $ 0.00023361, dengan 6.65% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WMDR kepada USD penukaran adalah $ 0.00023361 setiap WMDR.

WaterMinder kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 233,596, dengan bekalan edaran sebanyak 999.94M WMDR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WMDR didagangkan antara $ 0.0002068 (rendah) dan $ 0.0002331 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00259935, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00015908.

Dalam prestasi jangka pendek, WMDR dipindahkan +1.28% dalam sejam terakhir dan -31.30% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

WaterMinder (WMDR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 233.60K$ 233.60K $ 233.60K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 233.60K$ 233.60K $ 233.60K Bekalan Peredaran 999.94M 999.94M 999.94M Jumlah Bekalan 999,940,086.31832 999,940,086.31832 999,940,086.31832

Had Pasaran semasa WaterMinder ialah $ 233.60K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WMDR ialah 999.94M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999940086.31832. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 233.60K.