WaterNeuron (WTN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.097388 $ 0.097388 $ 0.097388 24J Rendah $ 0.103027 $ 0.103027 $ 0.103027 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.097388$ 0.097388 $ 0.097388 24J Tinggi $ 0.103027$ 0.103027 $ 0.103027 Sepanjang Masa $ 0.956263$ 0.956263 $ 0.956263 Harga Terendah $ 0.054954$ 0.054954 $ 0.054954 Perubahan Harga (1J) -0.44% Perubahan Harga (1D) +3.95% Perubahan Harga (7D) -10.25% Perubahan Harga (7D) -10.25%

WaterNeuron (WTN) harga masa nyata ialah $0.101763. Sepanjang 24 jam yang lalu, WTN didagangkan antara $ 0.097388 rendah dan $ 0.103027 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WTN sepanjang masa ialah $ 0.956263, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.054954.

Dari segi prestasi jangka pendek, WTN telah berubah sebanyak -0.44% sejak sejam yang lalu, +3.95% dalam 24 jam dan -10.25% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

WaterNeuron (WTN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.91M$ 11.91M $ 11.91M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.91M$ 11.91M $ 11.91M Bekalan Peredaran 117.00M 117.00M 117.00M Jumlah Bekalan 117,004,023.830998 117,004,023.830998 117,004,023.830998

Had Pasaran semasa WaterNeuron ialah $ 11.91M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WTN ialah 117.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 117004023.830998. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.91M.