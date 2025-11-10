WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals Harga Hari Ini

Harga langsung WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals (WAV3) hari ini ialah $ 0.00059159, dengan 2.93% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WAV3 kepada USD penukaran adalah $ 0.00059159 setiap WAV3.

WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 590,908, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B WAV3. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WAV3 didagangkan antara $ 0.00054167 (rendah) dan $ 0.00059641 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00088168, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00022087.

Dalam prestasi jangka pendek, WAV3 dipindahkan +0.06% dalam sejam terakhir dan -21.60% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals (WAV3) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 590.91K$ 590.91K $ 590.91K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 590.91K$ 590.91K $ 590.91K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals ialah $ 590.91K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WAV3 ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 590.91K.