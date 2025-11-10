Tokenomik WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals (WAV3)

Lihat cerapan utama tentang WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals (WAV3), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:52:26 (UTC+8)
WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals (WAV3) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals (WAV3), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 619.85K
$ 619.85K$ 619.85K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 619.85K
$ 619.85K$ 619.85K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00088168
$ 0.00088168$ 0.00088168
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00022087
$ 0.00022087$ 0.00022087
Harga Semasa:
$ 0.00062068
$ 0.00062068$ 0.00062068

WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals (WAV3) Maklumat

WAV.3 is the first Agentic Music Discovery network where staking your Spotify lets you earn rewards as you listen. Every authentic play fuels the WAV.3 TasteGraph... mapping listener preferences to deliver deeper, personalized discovery while empowering artists through transparent growth tools, reward mechanics, and a community-driven agentic music economy.

This next phase transforms WAV.3 into a decentralized, two-sided network: one where human taste drives what surfaces, and agentic infrastructure ensures that both listeners and artists are empowered without traditional gatekeepers.

Laman Web Rasmi:
https://solo.to/wav.3
Kertas putih:
https://docs.wav-3.com/

Tokenomik WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals (WAV3): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals (WAV3) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token WAV3 yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token WAV3 yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik WAV3, terokai WAV3 harga langsung token!

WAV3 Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju WAV3? Halaman ramalan harga WAV3 kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

