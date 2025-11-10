WAVE Harga Hari Ini

Harga langsung WAVE (WAV) hari ini ialah --, dengan 4.81% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WAV kepada USD penukaran adalah -- setiap WAV.

WAVE kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 76,145, dengan bekalan edaran sebanyak 322.68M WAV. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WAV didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.02539264, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, WAV dipindahkan +1.33% dalam sejam terakhir dan -3.47% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

WAVE (WAV) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 76.15K$ 76.15K $ 76.15K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 235.98K$ 235.98K $ 235.98K Bekalan Peredaran 322.68M 322.68M 322.68M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

