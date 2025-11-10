Wave Swap Harga Hari Ini

Harga langsung Wave Swap (WAVE) hari ini ialah --, dengan 9.06% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WAVE kepada USD penukaran adalah -- setiap WAVE.

Wave Swap kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 145,257, dengan bekalan edaran sebanyak 999.45M WAVE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WAVE didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, WAVE dipindahkan -7.67% dalam sejam terakhir dan -23.16% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Wave Swap (WAVE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 145.26K$ 145.26K $ 145.26K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 145.26K$ 145.26K $ 145.26K Bekalan Peredaran 999.45M 999.45M 999.45M Jumlah Bekalan 999,449,222.983135 999,449,222.983135 999,449,222.983135

