WaveFi Harga Hari Ini

Harga langsung WaveFi (WAVE) hari ini ialah $ 0.00006862, dengan 39.79% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WAVE kepada USD penukaran adalah $ 0.00006862 setiap WAVE.

WaveFi kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 68,594, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B WAVE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WAVE didagangkan antara $ 0.00004871 (rendah) dan $ 0.00011623 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00042787, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00003599.

Dalam prestasi jangka pendek, WAVE dipindahkan +0.58% dalam sejam terakhir dan -17.14% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

WaveFi (WAVE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 68.59K$ 68.59K $ 68.59K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 68.59K$ 68.59K $ 68.59K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa WaveFi ialah $ 68.59K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WAVE ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 68.59K.