Waveform by Virtuals Harga Hari Ini

Harga langsung Waveform by Virtuals (WAVE) hari ini ialah $ 0.00574133, dengan 3.82% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WAVE kepada USD penukaran adalah $ 0.00574133 setiap WAVE.

Waveform by Virtuals kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 5,740,751, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B WAVE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WAVE didagangkan antara $ 0.00487289 (rendah) dan $ 0.00596958 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01712062, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00486369.

Dalam prestasi jangka pendek, WAVE dipindahkan -0.75% dalam sejam terakhir dan +1.11% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Waveform by Virtuals (WAVE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.74M$ 5.74M $ 5.74M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.74M$ 5.74M $ 5.74M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Waveform by Virtuals ialah $ 5.74M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WAVE ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.74M.