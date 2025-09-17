Waves Ducks (EGG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 2.22 $ 2.22 $ 2.22 24J Rendah $ 2.31 $ 2.31 $ 2.31 24J Tinggi 24J Rendah $ 2.22$ 2.22 $ 2.22 24J Tinggi $ 2.31$ 2.31 $ 2.31 Sepanjang Masa $ 3,737.52$ 3,737.52 $ 3,737.52 Harga Terendah $ 1.55$ 1.55 $ 1.55 Perubahan Harga (1J) -0.06% Perubahan Harga (1D) +0.19% Perubahan Harga (7D) -5.77% Perubahan Harga (7D) -5.77%

Waves Ducks (EGG) harga masa nyata ialah $2.25. Sepanjang 24 jam yang lalu, EGG didagangkan antara $ 2.22 rendah dan $ 2.31 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EGG sepanjang masa ialah $ 3,737.52, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.55.

Dari segi prestasi jangka pendek, EGG telah berubah sebanyak -0.06% sejak sejam yang lalu, +0.19% dalam 24 jam dan -5.77% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Waves Ducks (EGG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 233.55K$ 233.55K $ 233.55K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.23M$ 2.23M $ 2.23M Bekalan Peredaran 103.81K 103.81K 103.81K Jumlah Bekalan 989,212.0 989,212.0 989,212.0

Had Pasaran semasa Waves Ducks ialah $ 233.55K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EGG ialah 103.81K, dengan jumlah bekalan sebanyak 989212.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.23M.